Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 - 55 Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch sáng tạo nội dung và định hướng cho kênh truyền thông chính thức của công ty.

Xây dựng, triển khai kế hoạch chiến lược nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, website công ty

Thực hiện viết bài SEO, bài PR, v.vv.. theo định hướng của công ty.

Phối hợp với Designer/Photographer/Editor để triển khai nội dung hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết: Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt và khả năng viết nội dung hấp dẫn là thiết yếu đối với công việc.

Kỹ năng quan sát: dựa trên các sự kiện, xu hướng theo thời gian mà đã nghiên cứu để áp dụng vào việc sáng tạo nội dung.

Tính sáng tạo: Người viết nội dung phải có khả năng đưa ra những ý tưởng mới và cũng có thể hình dung ra nội dung sẽ như thế nào trước khi nó được thực hiện.

Kỹ năng giao tiếp: làm việc với các thành viên trong nhóm để điều chỉnh kịch bản nội dung khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Thưởng lương tháng 13.

Hỗ trợ phí gửi xe.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin