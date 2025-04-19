Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch cho các dự án, chiến dịch truyền thông và thực thi.

Thực hiện hỗ trợ chụp hình các sản phẩm và quay video TikTok tại các địa điểm của đối tác, khách hàng.

Sáng tạo nội dung, kịch bản, bài đăng Social Media, blog, ...

Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok (xây dựng định hướng/kịch bản/đường dây)

Phối hợp với Designer và Video Editor sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, Video TikTok, Facebook Reels.

Hỗ trợ quá trình quảng bá, chạy event, các hoạt động sản xuất. .

Thống kê, phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả các kênh.

Quản trị về mặt nội dung các kênh truyền thông số của công ty: group; fanpage và các ứng dụng mạng xã hội khác (nếu có).

Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/nội dung truyền thông phù hợp trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Trưởng phòng và Ban Giám đốc (hoặc các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là Nam, hoặc LGBT, vui vẻ, hoạt ngôn

Đã tốt nghiệp, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

Có kinh nghiệm về Tiktok, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và điện gia dụng.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương và có khả năng diễn xuất.

Có niềm đam mê, yêu thích ăn uống và làm việc trong lĩnh vực F&B.

Có kỹ năng xây dựng nội dung, tư duy thẩm mỹ, sáng tạo.

Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản, sử dụng các phần mềm .

Không ngại di chuyển nhiều.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Các chính sách, phúc lợi khi trở thành nhân viên chính thức: review lương hằng năm; 12 ngày phép năm; lương tháng thứ 13; phụ cấp di chuyển; thưởng dự án, thưởng Nhân viên xuất sắc của Quý, của Năm, thưởng lễ, Tết, thâm niên, sinh nhật; teambuilding/nghỉ mát; BHXH theo luật định; khám sức khỏe định kỳ...

Văn phòng mới chuyên nghiệp, thoáng mát, phòng bếp được trang bị đầy đủ thiết bị nhà bếp, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, năng động, thỏa sức sáng tạo.

Tea break, trà sữa, cà phê, bánh ngọt, ăn vặt và đa dạng các loại thực phẩm khác.

Được làm việc trực tiếp và hợp tác với các chủ nhãn hàng lớn, hàng đầu trong lĩnh vực F&B Việt Nam, điện gia dụng, điện máy điện tử.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM

