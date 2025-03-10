Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 tòa M5 số 91 Nguyễn Chí Thanh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

-Xây dựng nội dung, kịch bản cho các kênh Tiktok, Fanpage và kênh Youtobe của Công ty;

-Xây dựng nội dung các khóa học của Công ty để dựng các video truyền thông về sản phẩm trên fanpage của học viện;

-Xây dựng nội dung hình ảnh, kênh truyền thông riêng cho Tổng Giám đốc;

-Biên tập lại nội dung các sự kiện, show ca nhạc do công ty thực hiện để truyền thông và quảng bá thương hiệu;

-Phối hợp phòng giải trí sự kiện xây dựng các nội dung chương trình Công ty tổ chức triển khai và thực hiện.

-Viêc khác Ban giám đốc giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại họcchuyên ngành Biên tập viên, Báo chí, Marketing, Truyền thông,.

Tối thiểu5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chuyên viên Nội Dung, Biên tập viên cho các Show, các Sự kiện lớn.

Khả năng viết lách linh hoạt, sáng tạo, có tư duy đột phá, tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của khán giả thông qua kỹ năng sử dụng ngôn từ

Thành thạo kỹ năng về sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản show/event

Nắm bắt và truyền tải thông điệp đầy đủ, chính xác, có hiệu quả theo mong muốn của khách hàng

Có vốn hiểu biết xã hội tốt, thường xuyên cập nhật xu hướng, tin tức mới trong ngành công nghiệp giải trí, có kiến thức về văn hóa, lịch sử của đất nước.

Đam mê, sáng tạo, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian tố

Quyền Lợi

Lương cứng: 10-15 triệu ( theo năng lực ứng viên) + % doanh thu.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.

Phép năm 12 ngày.

Phụ cấp: Các khoản công tác phí theo chính sách công ty.

Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia du lịch hàng năm và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Đào tạo, chăm sóc sức khoẻ định kỳ.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện.

Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

