Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SỐ 1 LÔ D NGÕ 61/22 LẠC TRUNG

- HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên Viên Digital Marketing (2 năm kinh nghiệm)
Xây dựng và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên các kênh truyền thông số như Google, Facebook, Zalo, Email, ...
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để đưa ra các chiến lược phù hợp.
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả các chiến dịch, đưa ra các đề xuất cải tiến.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các hoạt động Marketing khác.
Cập nhật các xu hướng mới nhất về Digital Marketing và áp dụng vào công việc.
Xây dựng nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Quản lý ngân sách Marketing và đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.
Am hiểu về các kênh truyền thông số và các công cụ quảng cáo trực tuyến.
Có kinh nghiệm quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, ...
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.
Có khả năng viết nội dung sáng tạo và hấp dẫn.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, tự động hóa.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Digital Marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixel, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết, tháng lương thứ 13 .
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Thời gian làm việc từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 , thứ 7 làm đến 15h.
Địa điểm làm việc : Số 1 lô D ngõ 61/22 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hoăc LH sđt/ zalo: 0962.133.883

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 ngách 66 ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

