Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 Đường D, phường An Phú, Lakeview City,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Livestream theo nhóm trên nền tảng TikTok.

Kết hợp với team sáng tạo để lên nội dung và chuẩn bị cho các buổi phát sóng.

Tạo không khí sôi động, tương tác với khán giả, giữ chân người xem.

Biểu diễn tài năng cá nhân, nhảy theo quà tặng của user.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ (18 - 25 tuổi).

Kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.

Ngoại hình sáng, phong thái tự tin, ưa nhìn.

Yêu thích nhảy hoặc có khả năng vũ đạo (có thể đào tạo thêm).

Có kỹ năng biểu diễn trước camera, tự tin giao tiếp.

Kỹ năng ứng biến, hoạt náo và tạo tương tác tốt.

Biết ca hát, chơi nhạc cụ là một lợi thế lớn.

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp ăn ý với đồng đội.

Tại CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Được định hướng phát triển hình ảnh cá nhân, phong cách chuyên nghiệp.

Đào tạo vũ đạo bởi giáo viên kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng biểu diễn.

Stylist chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn trang phục theo từng concept.

Makeup artist giúp trang điểm phù hợp với phong cách cá nhân.

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển kênh TikTok chuyên nghiệp.

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng theo KPI.

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Thưởng:

Thưởng hiệu suất, thưởng sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin