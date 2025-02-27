Tuyển Digital Marketing Ana Beauty Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Ana Beauty Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Ana Beauty Academy
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Ana Beauty Academy

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Ana Beauty Academy

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5 Trần Thị Nghỉ, Cityland Center Hills, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hỗ trợ các hoạt động outbound/inbound marketing bằng cách thể hiện chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển và tối ưu nội dung, quảng cáo, lên kế hoạch sự kiện,...
- Phối hợp với nhân viên marketing cùng các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.
- Phụ trách quản lý các kênh Social công ty lên kế hoạch chăm sóc nội dung (daily, Nôị dung Ads).
- Thực hiện biên tập sản xuất nội dung video cho các kênh youtube, tiktok...video quảng cáo khác;
- Phối hợp cùng Team thúc đẩy số lượng subscribe của các kênh truyền thông;
- Nghiên cứu insight khách hàng và khám phá bắt nhịp các trend hiện đại;
- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, tham gia quá trình sản xuất video;
- Phát triển nội dung video kênh YOUTUBE /TIKTOK ...cùng team
- Xây dựng nội dung fanpage & kênh Youtube, theo dõi phản hồi người xem và có những cải tiến, chỉnh sửa hợp lý.
- Nữ từ 22 đến 35 tuổi.
- Am hiểu về bộ phận Marketing, các phương pháp nghiên cứu thị trường
- Phân tích dữ liệu, sử dụng thành thạo các công cụ Martketing
- Có khả sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng, và sản xuất ra các nội dung nhằm mục đích truyền tải thông điệp đến công chúng thông qua các sản phẩm truyền thông như bài viết, ảnh, poster, video clip, v.vv...
- Có khả năng khả năng viết kịch bản và dựng các kịch bản ngắn.
- Năng động, trách nhiệm, yêu thích sự sáng tạo và nắm bắt xu hướng.
- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Truyền hình / Báo chí / Biên tập
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 đến 35 tuổi.
- Am hiểu về bộ phận Marketing, các phương pháp nghiên cứu thị trường
- Phân tích dữ liệu, sử dụng thành thạo các công cụ Martketing
- Có khả sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng, và sản xuất ra các nội dung nhằm mục đích truyền tải thông điệp đến công chúng thông qua các sản phẩm truyền thông như bài viết, ảnh, poster, video clip, v.vv...
- Có khả năng khả năng viết kịch bản và dựng các kịch bản ngắn.
- Năng động, trách nhiệm, yêu thích sự sáng tạo và nắm bắt xu hướng.
- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;

Tại Ana Beauty Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ana Beauty Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ana Beauty Academy

Ana Beauty Academy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 47, Đường số 1, Khu dân cư City Land Center Hill, Quận Gò Vấp,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

