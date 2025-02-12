Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39 Đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường
- Chịu trách nhiệm điều phối và giám sát các hoạt động marketing hàng ngày. Đảm bảo sự kết nối giữa chiến lược tổng thể và hoạt động thực thi, đảm bảo các chiến dịch được triển khai hiệu quả, đúng định hướng.
- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động marketing
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram Ads).
- Theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo dựa trên các chỉ số như CPC, CPM, ROI, và ROAS.
- Phối hợp với các đối tác bên ngoài (agency, nhà cung cấp) để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
- Lập kế hoạch và báo cáo hiệu suất công việc định kỳ hàng tuần/tháng/quý

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên tại các vị trí tương tương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành phụ kiện ô tô.
- Có nhận thực tập sinh
- Thành thạo Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram Ads, có khả năng tối ưu hóa chỉ số CPC, CPM, ROI, ROAS.
- Biết sử dụng phần mềm quản lý chiến dịch marketing, đo lường hiệu quả.
- Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Instagram Ads.
- Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ như: Google Analytics, Meta Business Suite, Google Tag Manager, CRM.
- Có tư duy đổi mới, bắt kịp xu hướng digital marketing & truyền thông thương hiệu
- Có khả năng xử lý vấn đề linh hoạt, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường
- Có khả năng làm việc đa nhiệm là ưu thế
- Khả năng tự học, tự phát triển năng lực chuyên môn một cách xuất sắc
- Chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ với đồng nghiệp trong công việc
- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm linh hoạt
- Tận tâm, chính trực, trách nhiệm, luôn hướng đến kết quả chung và giải pháp
- Có khả năng ứng dụng AI vào công việc là một điểm cộng
- Có hiểu biết về ngành ô tô, phụ kiện, phụ trợ ô tô là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10tr - 13tr (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng lương T13
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Review hiệu xuất, đánh giá xét tăng lương định kỳ hằng năm
- Được hỗ trợ học phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn
- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại River Panorama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

