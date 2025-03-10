Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Với Google Ads:

- Làm nội dung (text, ảnh, video), chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage)

- Lên chiến dịch quảng cáo Youtube chuyển đổi “Nghành hàng Gia dụng Trend, Mỹ phẩm”

- Phối hợp với leader lên kế hoạch bán hàng

Với Facebook Ads:

- Làm nội dung (text, ảnh, video), chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage) cho quảng cáo FB

- Lên chiến dịch quảng cáo FB, bán sản phẩm " hàng trend , mỹ phẩm “

- Phối hợp với leader lê kế hoạch bán hàng

Với Google Ads:

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 6 tháng Nền tảng Google ads, đặc biệt là Youtube Chuyển đổi. Từng triển khai chạy ngân sách quảng cáo lớn.

- Có kinh nghiệm triển khai chạy chuyển đổi thị trường Đông Nam Á là một lợi thế.

- Đã trực tiếp chi tiêu ngân sách marketing lớn và mang về doanh thu cho công ty (chuẩn bị sẵn case study trong CV xin việc).

- Nhạy bén với xu hướng thị trường, xu hướng marketing, ứng dụng công nghệ AI.

- Có kỹ năng chuyên môn cơ bản bao gồm chỉnh sửa video, thiết kế hình ảnh, ladipage

- Phân tích dữ liệu: Hiểu và kiểm soát được các chỉ số quan trọng trong chiến dịch quảng cáo.

- Tư duy cầu tiến và ham học hỏi, trung thực trong công việc. Mong muốn bứt phá giới hạn và thử thách bản thân ở các lĩnh vực mới, vị trí cao trong công việc.

Với Facebook Ads:

- Có kinh nghiệm làm content quảng cáo bán hàng từ 6 tháng trở lên.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

- Có khả năng tìm kiếm tài nguyên để làm video , laidipage

- Có kiến thức và kỹ năng chạy quảng cáo FB cơ bản

- Có laptop cá nhân

- Có khả năng sáng tạo, bắt trend tốt.

- Có kinh nghiệm chạy là 1 lợi thế

ỨNG VIÊN KINH NGHIỆM DƯỚI 6 THÁNG VUI LÒNG KHÔNG NỘP CV

- Lương cứng: 8 - 11tr + Thưởng nóng + % LNG (thu nhập không giới hạn từ 20-50tr)

- Được cấp tài nguyên từ công ty, tài khoản cứng, ngành hàng sạch, chạy lâu dài, ngân sách không giới hạn

- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động

- Xét tăng lương 2 lần/năm, chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, hiếu hỷ, v.vv..

- Được đào tạo nâng cao chuyên sâu về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và các chuyên gia được mời về giảng dạy.

- Khi lên chính thức được cấp PC riêng phục vụ cho làm việc thuân lợi hơn

