Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Với Google Ads:
- Làm nội dung (text, ảnh, video), chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage)
- Lên chiến dịch quảng cáo Youtube chuyển đổi “Nghành hàng Gia dụng Trend, Mỹ phẩm”
- Phối hợp với leader lên kế hoạch bán hàng
Với Facebook Ads:
- Làm nội dung (text, ảnh, video), chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage) cho quảng cáo FB
- Lên chiến dịch quảng cáo FB, bán sản phẩm " hàng trend , mỹ phẩm “
- Phối hợp với leader lê kế hoạch bán hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Với Google Ads:
- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 6 tháng Nền tảng Google ads, đặc biệt là Youtube Chuyển đổi. Từng triển khai chạy ngân sách quảng cáo lớn.
- Có kinh nghiệm triển khai chạy chuyển đổi thị trường Đông Nam Á là một lợi thế.
- Đã trực tiếp chi tiêu ngân sách marketing lớn và mang về doanh thu cho công ty (chuẩn bị sẵn case study trong CV xin việc).
- Nhạy bén với xu hướng thị trường, xu hướng marketing, ứng dụng công nghệ AI.
- Có kỹ năng chuyên môn cơ bản bao gồm chỉnh sửa video, thiết kế hình ảnh, ladipage
- Phân tích dữ liệu: Hiểu và kiểm soát được các chỉ số quan trọng trong chiến dịch quảng cáo.
- Tư duy cầu tiến và ham học hỏi, trung thực trong công việc. Mong muốn bứt phá giới hạn và thử thách bản thân ở các lĩnh vực mới, vị trí cao trong công việc.
Với Facebook Ads:
- Có kinh nghiệm làm content quảng cáo bán hàng từ 6 tháng trở lên.
- Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
- Có khả năng tìm kiếm tài nguyên để làm video , laidipage
- Có kiến thức và kỹ năng chạy quảng cáo FB cơ bản
- Có laptop cá nhân
- Có khả năng sáng tạo, bắt trend tốt.
- Có kinh nghiệm chạy là 1 lợi thế
ỨNG VIÊN KINH NGHIỆM DƯỚI 6 THÁNG VUI LÒNG KHÔNG NỘP CV

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 - 11tr + Thưởng nóng + % LNG (thu nhập không giới hạn từ 20-50tr)
- Được cấp tài nguyên từ công ty, tài khoản cứng, ngành hàng sạch, chạy lâu dài, ngân sách không giới hạn
- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động
- Xét tăng lương 2 lần/năm, chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, hiếu hỷ, v.vv..
- Được đào tạo nâng cao chuyên sâu về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và các chuyên gia được mời về giảng dạy.
- Khi lên chính thức được cấp PC riêng phục vụ cho làm việc thuân lợi hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÔI NGUYÊN HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B2 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

