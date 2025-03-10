Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Chạy Marketing Performance cho các dự án Bất động sản của công ty. Có kỹ năng và kinh nghiệm phân tích và triển khai tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các nền tảng Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, Tioktok Ads, v.v..

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo, đồng thời phát triển thêm các kênh Marketing mới.

- Nghiên cứu thị trường, theo dõi đối thủ, tìm hiểu nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hằng Tuần/Tháng/Quý hoặc đột xuất cho cấp quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.

- Là người năng động, chịu được áp lực công việc, có khả năng cống hiến và làm việc nhóm tốt, máu lửa và nhiệt huyết.

- Có khả năng tổ chức, tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống, nắm bắt thông tin nhanh, tư duy logic tốt.

- Biết quản trị và phát triển Website, Landing Page, SEO, mạng xã hội, các diễn đàn. Biết sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh, làm video (Photoshop, Illustrator, ...) để chỉnh sửa ảnh và video khi cần là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh;

• Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.

• Đánh giá điều chỉnh lương 2 lần/năm

• Tham gia BH đầy đủ, Du lịch hàng năm

• Chính sách hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, hoạt động nội bộ, phép năm.

• Môi trường làm việc: hiện đại, thân thiện, thoải mái và ổn định cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

