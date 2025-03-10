Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH MAI MẠNH HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Sunrise I, KĐT The Manor Central Park, Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

● Tạo và nuôi tài khoản Google Merchant Center.

● Quản lý các chiến dịch quảng cáo của công ty trên nền tảng google.

● Phân tích, tối ưu chiến dịch quảng cáo đạt được hiệu quả tốt nhất.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm tạo GMC thị trường nước ngoài.

● Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về Google Shopping.

● Tiếng Anh đọc hiểu tốt. (Toeic 450 trở lên hoặc trình độ tương đương).

● Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, ý chí cầu tiến trong công việc.

Tại HỘ KINH DOANH MAI MẠNH HUY Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cơ bản 10-12 triệu + lương kinh doanh + thưởng profit + phụ cấp ăn, xăng xe (upto 1.090k/tháng).

● Thời gian làm việc từ 8h30-17h30, nghỉ trưa 2 tiếng, nghỉ T7 & CN.

● Chế độ và phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn (BHXH, BHYT, BHTN, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, du lịch, thưởng ngày lễ, lương tháng 13, thưởng Tết, phép năm) ngay sau thử việc. Thử việc 1 tháng, 85% LCB.

● Được cung cấp trang thiết bị làm việc. Môi trường làm việc lành mạnh, trẻ trung, vui vẻ. Liên hoan, ăn nhẹ hàng tuần free.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MAI MẠNH HUY

