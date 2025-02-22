Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất ALD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất ALD
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị Bắc Linh Đàm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
• Thực hiện các chiến dịch ads trên các nên tảng Facebook
• Thực hiện các báo cáo công việc ngày/ tuần/ tháng và các công việc khác có liên quan theo sự phân công của team leader.
• Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu
• Hỗ trợ các hoạt động marketing khác của công ty.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm chạy quảng cáo ít nhất 3 tháng
• Từng chạy thị trường Đông Nam Á là một lợi thế
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành nghề liên quan.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất ALD Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 15 - 30 triệu [LC + PC + Thưởng]
•Thị trường xanh, nhiều sản phẩm win, ít đối thủ cạnh tranh
• Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng, lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Tài nguyên có sẵn, ngân sách không giới hạn
• Tham gia Event, Party, Sinh nhật, Teambuilding, Company Trip.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất ALD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
