Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

1. Tái cấu trúc tổ chức & tối ưu nguồn lực

Phân tích, thiết kế và tái cấu trúc mô hình tổ chức nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.

Đánh giá định biên nhân sự, đề xuất giải pháp phân bổ nguồn lực hợp lý.

Xây dựng hệ thống chức danh, danh mục vị trí, chuẩn hóa trách nhiệm và phạm vi quyền hạn.

2. Phát triển nhân tài & lộ trình nghề nghiệp

Thiết kế và triển khai các chương trình thăng tiến, luân chuyển, quy hoạch đội ngũ kế cận.

Đánh giá năng lực nhân sự, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp theo từng cấp bậc.

Quản lý hiệu suất, theo dõi và đo lường mức độ phát triển của nhân sự.

3. Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp & môi trường làm việc

Xây dựng và thực thi các kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nhân viên.

Hỗ trợ triển khai các sáng kiến cải thiện phúc lợi, môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập (DEI).

Thực hiện các chương trình tái cấu trúc nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển.

4. Quản lý dữ liệu & ngân sách nhân sự

Theo dõi, phân tích dữ liệu nhân sự để đưa ra các quyết định chiến lược.

Kiểm soát ngân sách nhân sự, tối ưu hóa chi phí và đề xuất các chính sách phù hợp.

Ứng dụng công nghệ trong phân tích và quản trị nguồn nhân lực.