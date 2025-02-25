Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 19 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 30 - 100 Triệu
• Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
• Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);
• Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
• Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
• Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;
• Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
• Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ
• Tham gia các sự kiện do công ty tổ chức.
• Thực hiện các công việc trưởng chi nhánh phân công theo chuyên môn nghiệp vụ.
Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí TP lĩnh vực làm đẹp, spa, thẩm mý cho các thương hiệu lớn
• Hiểu sâu sắc về marketing, thương mại, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại (đặc biệt là bán lẻ), luật doanh nghiệp,…
• Kiến thức tốt về marketing, branding, PR, event, media.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Chịu được áp lực công việc cao.
• Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thương lượng
• Khả năng: Chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đảm bảo các quyền lợi về chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động.
• Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
• Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
• Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
