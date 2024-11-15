Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, Tòa nhà Vietcomreal, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô tả Công việc

- Chịu trách nhiệm thiết lập, tối ưu hóa quảng cáo trả phí, ý tưởng nội dung/hình ảnh trên các kênh kỹ thuật số (như Facebook, Tiktok, Zalo, Google,...) cho mảng dịch vụ về bất động sản.

- Lên ý tưởng và chuẩn bị video/nội dung cho Truyền thông Kỹ thuật số.

- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng về Hiệu suất kỹ thuật số và làm việc nội bộ để tìm giải pháp.

- Nam/nữ tuổi dưới 40, tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Có kinh nghiệm làm digital marketing về việc thiết lập và tối ưu hóa quảng cáo.

- Sáng tạo, năng động, có tinh thần học hỏi, giỏi ứng dụng công nghệ trong công việc.

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Quyền lợi

- Lương thỏa thuận

- Team building, nghỉ mát hàng năm.

- Xét tăng lương, thăng tiến dựa trên năng lực.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện; được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn.

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

