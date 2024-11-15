Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2, Tòa nhà Vietcomreal, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
- Chịu trách nhiệm thiết lập, tối ưu hóa quảng cáo trả phí, ý tưởng nội dung/hình ảnh trên các kênh kỹ thuật số (như Facebook, Tiktok, Zalo, Google,...) cho mảng dịch vụ về bất động sản.
- Lên ý tưởng và chuẩn bị video/nội dung cho Truyền thông Kỹ thuật số.
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng về Hiệu suất kỹ thuật số và làm việc nội bộ để tìm giải pháp.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu công việc
- Nam/nữ tuổi dưới 40, tốt nghiệp cao đẳng/đại học
- Có kinh nghiệm làm digital marketing về việc thiết lập và tối ưu hóa quảng cáo.
- Sáng tạo, năng động, có tinh thần học hỏi, giỏi ứng dụng công nghệ trong công việc.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Quyền lợi
- Lương thỏa thuận
- Team building, nghỉ mát hàng năm.
- Xét tăng lương, thăng tiến dựa trên năng lực.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện; được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn.
Tại Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nova Global Visa - Vietnam
