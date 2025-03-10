Tuyển Digital Marketing HKD CTC VEGAN LIFESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5A Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Sáng tạo content dưới dạng article, print ads, video...

+ Quản lý chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital đặc biệt là Facebook

+ Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo hàng tháng, quý

+ Theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả chiến dịch hàng ngày.

+ Phối hợp với Sales để đảm bảo số lượng Khách hàng, Chi phí MKTing.

+ Tham gia phát triển các dự án Digital mới trong công ty.

+ Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trên 1 năm kinh nghiệm về Facebook Ads đối với Executive

+ Có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

+ Tiếng Anh TOEIC trên 600 là 1 lợi thế (đối với các bạn làm thị trường Quốc Tế)

+ Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc

+ Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được phát triển kỹ năng quản lý dự án & kiến thức về Digital khác.

+ Nắm được quy trình đo lường và đánh giá hiệu quả Marketing ở quy mô lớn.

+ Được sử dụng ngân sách Marketing lên đến 1000 $ / ngày

+ Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm

+ Quà tặng, du lịch hàng năm theo chế độ công ty

+ BHXH, BHYT theo chế độ Nhà Nước.

+ Lương + thưởng thỏa thuận dựa trên năng lực.

+ Cơ hội thăng tiến cao, nhanh chóng lên cấp quản lý khi chứng minh được năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

