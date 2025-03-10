Tuyển Digital Marketing HKD CTC VEGAN LIFESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing HKD CTC VEGAN LIFESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

HKD CTC VEGAN LIFESTYLE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5A Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Sáng tạo content dưới dạng article, print ads, video...
+ Quản lý chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital đặc biệt là Facebook
+ Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo hàng tháng, quý
+ Theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả chiến dịch hàng ngày.
+ Phối hợp với Sales để đảm bảo số lượng Khách hàng, Chi phí MKTing.
+ Tham gia phát triển các dự án Digital mới trong công ty.
+ Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trên 1 năm kinh nghiệm về Facebook Ads đối với Executive
+ Có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
+ Tiếng Anh TOEIC trên 600 là 1 lợi thế (đối với các bạn làm thị trường Quốc Tế)
+ Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc
+ Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được phát triển kỹ năng quản lý dự án & kiến thức về Digital khác.
+ Nắm được quy trình đo lường và đánh giá hiệu quả Marketing ở quy mô lớn.
+ Được sử dụng ngân sách Marketing lên đến 1000 $ / ngày
+ Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm
+ Quà tặng, du lịch hàng năm theo chế độ công ty
+ BHXH, BHYT theo chế độ Nhà Nước.
+ Lương + thưởng thỏa thuận dựa trên năng lực.
+ Cơ hội thăng tiến cao, nhanh chóng lên cấp quản lý khi chứng minh được năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 3/14 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú. Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

