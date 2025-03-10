Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu từ khóa và viết bài chuẩn SEO

Viết content đều đặng trên các nền tảng của Công ty như: fanpage, instagram, website, tiktok,...

Làm chương trình marketing hàng tháng, sự kiện, dịp lễ,...

Phối hợp với nhân viên EDITOR lên nội dung Video.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm content trên nhiều nền tảng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai lĩnh vực: đồ gia dụng, thiết bị điện....

Có khả năng sáng tạo nắm bắt xu hướng nhanh

Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ

Hỗ trợ phí gửi xe.

Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC

