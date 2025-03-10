Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nghiên cứu từ khóa và viết bài chuẩn SEO
Viết content đều đặng trên các nền tảng của Công ty như: fanpage, instagram, website, tiktok,...
Làm chương trình marketing hàng tháng, sự kiện, dịp lễ,...
Phối hợp với nhân viên EDITOR lên nội dung Video.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm content trên nhiều nền tảng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai lĩnh vực: đồ gia dụng, thiết bị điện....
Có khả năng sáng tạo nắm bắt xu hướng nhanh
Có khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ
Hỗ trợ phí gửi xe.
Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HJC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
