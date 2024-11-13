Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chiến lược và tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng, thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

Quản lý và triển khai các chiến dịch Digital marketing trên các nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads...

Quản lý ngân sách quảng cáo và theo dõi mức độ hiệu quả nhằm tối ưu KPIs.

Quản lý team Performance: lên kế hoạch, thực hiện và phân chia công việc cho team.

Liên tục cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm, đối thủ và những cập nhật về chuyên môn, nền tảng quảng cáo.

Phối hợp với bộ phận content và thiết kế để đạt hiệu quả cao nhất trong các chiến dịch.

Quản trị hệ thống CRM, chatbot của công ty.

Chịu trách nhiệm KPIs theo lead, reach, engagement… của các campaign marketing.

Thực hiện báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý team Performance.

Ưu tiên kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Edtech/App/Giáo dục.

Sử dụng thành thạo các nền tảng Digital Ads như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Apple Search Ads, SDK Ad Networks ...

Kỹ năng phân tích mạnh mẽ với khả năng sử dụng thành thạo các công cụ và kỹ thuật phân tích để đo lường hiệu suất chiến dịch và tối ưu hóa các chiến lược.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy năng lực ứng viên.

Được tham gia BHXH - BHYT- BHTN, phép năm theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13 tính nguyên lương khi làm đủ từ 12 tháng trở lên.

Nghỉ hưởng lương các ngày Lễ Tết. Thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật, ….

Được tham gia các hoạt động Teambuilding trong và ngoài nước do công ty tổ chức,

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và chia sẻ, ban lãnh đạo xem nhân viên là trọng tâm, tôn trọng và trao quyền.

Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt.

Văn hóa mở - bình đẳng, ưu thích tranh luận, tiếp nhận feedback, trân trọng ý tưởng mới.

Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.

Địa điểm làm việc: 68 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Thủ Đức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.