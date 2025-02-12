Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM, Quận 6

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

– Xác định mục tiêu và ý tưởng của các chương trình marketing (bao gồm nhưng không giới hạn: quảng cáo, khuyến mại, marketing ngầm (undercover marketing), marketing thông qua mối quan hệ, tài trợ, tiếp thị lan truyền, tiếp thị trên mạng xã hội, lãnh đạo tư tưởng và tiếp thị nội dung)
– Xác định đối tượng mục tiêu của các chương trình marketing
– Xây dựng nội dung cho từng chương trình marketing
– Điều chỉnh và tích hợp các chương trình marketing với các hoạt động truyền thông đến tiêu dùng / dịch vụ/ dự báo bán hàng
– Đánh giá tác động của các chương trình marketing đến đơn đặt hàng, nhóm/ phân khúc khách hàng mục tiêu, ...
– Ước tính hiệu quả tài chính của chương trình marketing
– Hoàn thiện và ban hành kế hoạch chính thức cho từng chương trình marketing
– Lập kế hoạch thử nghiệm các chương trình marketing trên nhóm đối tượng nhỏ
– Thực hiện chương trình marketing theo kế hoạch
– Đánh giá hiệu quả từng chương trình marketing thương hiệu/ Sản phẩm và xác định các hành động khắc phục
– Tổng hợp các hiểu biết về người tiêu dùng qua các chương trình marketing đã thực hiện để sử dụng cho các chương trình marketing trong tương lai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/ Nữ tuổi từ 22 – 30
– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí,...
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing
– Biết sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế
– Có kinh nghiệm về các công cụ tiếp thị: Google Analytics, Facebook Insights, LinkedIn Analytics, MailChimp, ứng dụng CRM, Kiến thức về ngành sản xuất – vật liệu xây dựng là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).
– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...
– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến
– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)
– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định
– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.
– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật),...
– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

