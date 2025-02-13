Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần The Coi Đồng Nai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing):

Triển khai, thực hiện các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số để nâng cao thương hiệu;

Thúc đẩy lưu lượng truy cập trang web;

Đề xuất, phát triển ý tưởng các kế hoạch quảng cáo, truyền thông, PR, marketing trên các nền tảng.

Hình thành tệp khách hàng tiềm năng.

Bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội, tiếp thị các ứng dụng và công cụ truyền thông, theo dõi phân tích để đo lường hiệu quả của chiến dịch.

Quản lý thương hiệu (Brand Management):

Quản lý bộ nhận diện thương hiệu của The Coi và đảm bảo thông điệp nhất quán trên tất cả các kênh tiếp thị và truyền thông.

Phát triển các nguyên tắc thương hiệu và nội dung hình ảnh để truyền đạt hiệu quả các giá trị và đề xuất bán hàng độc đáo của The Coi.

Sáng tạo nội dung (Content creation):

Tạo nội dung hấp dẫn và lôi cuốn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, bản tin và thông cáo báo chí, v.v...);

Bao gồm viết, chỉnh sửa nội dung, điều phối việc sản xuất hình ảnh (chụp hình, quay phim, ...) cũng như cộng tác với các nhóm nội bộ, đơn vị dịch vụ để tạo ra sản phẩm nội dung chất lượng cao.

Quan hệ công chúng (Public Relation):

Hỗ trợ xử lý các mối quan hệ truyền thông (giai đoạn triển khai dự án từ 2025)

Phát triển quan hệ với các nhà báo, cơ quan văn hóa thông tin, ban ngành liên quan và những người có ảnh hưởng, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và xây dựng The Coi như một biểu tượng đặc trưng trong phát triển bền vững (think The Coi – think Sustainable)

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức, cộng đồng địa phương và những người có ảnh hưởng và liên quan.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo và chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thực hành bền vững và tầm quan trọng của việc sống hòa hợp với thiên nhiên.

Đo lường hiệu suất:

Thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và số liệu đánh giá hiệu quả tác động của các sáng kiến tiếp thị và truyền thông.

Thường xuyên phân tích dữ liệu và cung cấp báo cáo, nêu bật những thành công, các lĩnh vực cần cải thiện và cơ hội phát triển.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu đúng chức năng, trách nhiệm và phù hợp chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành khác có liên quan.

Tối thiểu kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương.

Nắm vững các nguyên lý nền tảng của marketing tổng hợp, digital marketing.

Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Sáng tạo, nắm bắt xu hướng mạng xã hội, truyền thông nhanh chóng

Đã sử dụng hoặc nắm vững nguyên lý sử dụng các công cụ marketing như: Facebook Ad, Adward, SEO, Email marketing, ...

Sử dụng hiệu quả AI vào công việc Marketing;

Ngôn ngữ: Kỹ năng đọc hiểu viết tiếng Anh khá – Giao tiếp Khá;

Yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm;

Tác phong nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần The Coi Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng theo năng lực và đam mê gắn bó.

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Trợ cấp cơm trưa, điện thoại, hiếu hỉ, đi lại công tác.

Môi trường làm việc thú vị, nhiều phát huy, đa sáng tạo.

Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần The Coi Đồng Nai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin