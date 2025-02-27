Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 188 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch, thực thi và theo dõi các hoạt động truyền thông, hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram,...).

- Thiết kế hình ảnh, làm video, viết content đăng các trang Fanpage Cty - SEO Website

- Theo dõi, quản lý các chiến dịch marketing công ty đang triển khai (sẽ được hướng dẫn);

- Thiết kế các hình ảnh nội dung cho các ngày lễ, sự kiện trong năm cho các kênh Social;

- Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng.

- Lập báo cáo và đưa ra các đề xuất, giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

- Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên các bạn tốt nghiệp các ngành Marketing, QTKD, Báo Chí...

- Sử dụng thành thạo các kênh, công cụ Digital Marketing

- Biết sử dụng cơ bản về Photoshop/AI/Canva, Capcut hoặc Premiere

- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 10.000.000 - 15.000.000

- Thử việc 2 tháng

- Lương cứng 8.000.000đ + Phụ cấp 500.000 + % hoa hồng cực hấp dẫn + Thưởng nóng;

- Có chế độ đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài.

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm, các sự kiện, phong trào sôi nổi.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BNTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Hưởng các chế độ lương tháng 13, thưởng hiệu quả, thưởng Lễ Tết theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.