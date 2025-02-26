Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần DBFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. SEO WEB:

+ Thực hiện tiếp nhận website cần SEO, phân tích các yếu tố trong website như từ khóa, link nội bộ, nội dung, tìm hiểu thông tin của các đối thủ.

+ Nghiên cứu, xây dựng các website vệ tinh, nền tảng blog,... hỗ trợ để cung cấp nguồn backlink chất lượng cho website chính.

+ Thường xuyên thực hiện các hoạt động về phân tích nghiên cứu lựa chọn từ khóa, phân phối nội dung của website.

+ Theo dõi hiệu suất của hoạt động SEO qua các chỉ số đánh giá, thực hiện tối ưu, thay đổi để hiệu quả SEO được tốt nhất.

2. Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh Digital như phương tiện truyền thông xã hội, email, ứng dụng di động và nội dung trang web, nền tảng kỹ thuật số khác…

3. Làm việc với các thành viên khác trong nhóm Marketing để phát triển các chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

4. Đánh giá hiệu suất của các chiến dịch Digital Marketing để xác định những thay đổi cần thực hiện để cải thiện kết quả. Tìm hiểu, cập nhật, triển khai các công nghệ mới, kênh Digital Marketing phù hợp với xu hướng

5. Phân tích, xác định insight của các nhóm khách hàng hàng mục tiêu, tạo cơ sở để xây dựng các chiến dịch Digital Marketing cho doanh nghiệp.

6. Quản lý tài khoản quảng cảo và mạng xã hội. Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu thường xuyên để có thể tối ưu, thay đổi kịp thời.

7. Đồng bộ thông tin và hình ảnh truyền thông của Doanh nghiệp;

8. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu nhằm tối đa hóa hình ảnh Doanh nghiệp trong công chúng cũng như truyền tải đúng thông điệp, giá trị cốt lõi, mục tiêu của Doanh nghiệp đến các nhóm khách hàng mục tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Tiếng Anh căn bản

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Có kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý nhân sự

Kỹ năng tự giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình tốt.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng học hỏi và tự phát triển chuyên môn

Tại Công ty Cổ phần DBFS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

tham gia BHXH, BHYT full lương theo HĐLĐ...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng Tết Âm lịch...

Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DBFS

