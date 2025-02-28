Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH WESET English Center
- Hồ Chí Minh: 141 Cô Bắc, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi các chỉ số đo lường trên các kênh social và website để tổng hợp báo cáo dữ liệu, phân tích hiệu suất của các kênh và các chiến dịch truyền thông.
Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Digital Marketing (SEO, Google Ads, Social Media, Facebook ads, Email marketing).
Hiểu và vận hành được các tools digital: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console,...
Đảm bảo các phần mềm marketing hoạt động hiệu quả và đồng bộ..
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình hoạt động
Theo dõi và đề xuất cải tiến các công cụ, phần mềm
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Digital Marketing, có hiểu biết về IT
Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật xu thế
Kỹ năng phân tích dữ liệu, làm việc độc lập và nhóm.
Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia sự kiện, chương trình tiếng Anh do trung tâm tổ chức,
Được training kiến thức và kỹ năng chuyên môn,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,...
Được thoải mái đề xuất ý tưởng và thực hiện nội dung đề xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI