Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 141 Cô Bắc, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi các chỉ số đo lường trên các kênh social và website để tổng hợp báo cáo dữ liệu, phân tích hiệu suất của các kênh và các chiến dịch truyền thông.

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Digital Marketing (SEO, Google Ads, Social Media, Facebook ads, Email marketing).

Hiểu và vận hành được các tools digital: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console,...

Đảm bảo các phần mềm marketing hoạt động hiệu quả và đồng bộ..

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình hoạt động

Theo dõi và đề xuất cải tiến các công cụ, phần mềm

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Marketing, IT hoặc ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Digital Marketing, có hiểu biết về IT

Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật xu thế

Kỹ năng phân tích dữ liệu, làm việc độc lập và nhóm.

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, review lương 2 lần/ năm,

Tham gia sự kiện, chương trình tiếng Anh do trung tâm tổ chức,

Được training kiến thức và kỹ năng chuyên môn,

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,...

Được thoải mái đề xuất ý tưởng và thực hiện nội dung đề xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.