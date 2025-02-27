Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 678 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

-Công việc chính : Chăm sóc & quản lý nội dung website, Fanpage. Kết hợp với đội kỹ thuật SEO, Ads triển khai bài viết content sản phẩm, landing page, nội dung quảng cáo,... trên website.

-Phân tích ý định tìm kiếm của người dùng, lên outline bài viết chuẩn SEO và đảm bảo chất lượng đầu ra của bài viết.

-Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế hình ảnh/video để đảm bảo sự nhất quán trong nội dung và hình ảnh.

- Content FB: nghiên cứu hành vi người dùng để tạo những bài post hiệu quả,a giúp tăng tương tác và định vị thương hiệu công ty

- Chăm sóc nội dung cho GMB

-Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

THÁI ĐỘ / TÍNH CÁCH

KIẾN THỨC NGÀNH HÀNG

Yêu thích ngành xe (ô tô) là một lợi thế; cần thực sự hứng thú về ngành hàng thì mới cùng nhau đi đường dài được

CÓ LAPTOP CÁ NHÂN

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 1 tháng (100% lương cứng)

- Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 (Thưởng KPI theo hiệu suất công việc)

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: lương tháng 13, thưởng lễ & Tết, quà sinh nhật, đầy đủ chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ, bảo hiểm theo quy định nhà nước,...

- Review lương theo năng lực trong quá trình làm việc ( định kỳ )

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được chia sẻ và hỗ trợ cập nhật kiến thức cần thiết.

- Tạo điều kiện tham gia các khóa học kỹ năng liên quan đến công việc và cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.