Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch/ chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành đa kênh quảng cáo (Facebook,Google, Tiktok, Zalo, Ad Network...) và thực thi các dự án Marketing.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và các bộ tỷ lệ chuyển đổi CPA, CTR, CPM, CPC...

Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để đưa ra kế hoạch marketing và những chiến dịch hoạt động hiệu quả;

Đọc hiểu và phân tích các chỉ số Google Analytic, Firebase,.. để đưa ra chiến lược quảng cáo hợp lý

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo và phát triển các kênh quảng cáo mới;

Đóng góp ý tưởng, nghiên cứu phát triển các hình thức mới;

Đảm bảo KPIs theo mục tiêu cho trước hàng tuần/ hàng tháng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 30 tuổi.

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, có sự đam mê về ngành và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing.

Có kinh nghiệm vận hành các chiến dịch Google Ad, Facebook Ad và đọc hiểu báo giá tối thiểu 6 tháng.

Biết viết lách là một lợi thế

Tố chất/tính cách: Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, độc lập và nhạy bén về con số.

Kỹ năng tin học văn phòng ở mức cơ bản (Word, Excel, Google Sheet).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin