Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19A Đ. Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên lịch và viết bài hàng tuần/tháng trên các nền tảng: Fanpage, Zalo, Website, Tiktok,…
- Lên ý tưởng nội dung, kịch bản, phối hợp cùng đối tác cho các clip quay tại cửa hàng, kho sỉ cho các sản phẩm kinh doanh hiện có, chủ lực, mùa vụ mới,…
- Lên ý tưởng danh sách sản phẩm cần chụp cho kênh sỉ lẻ, kênh cửa hàng,… phục vụ nội dung cho bài viết, sản phẩm/ bao bì mới.
- Trực Fanpage: trả lời tin nhắn Fanpage, Website, Zalo,… nhận thông tin đơn hàng (chia về các kênh sales phụ trách), gửi thông tin phản hồi của khách hàng qua Facebook, Website,… cho các nhóm phụ trách để giải quyết.
- Brief thiết kế cho các designer: social post trên các nền tảng, edit clip,…
- Báo cáo hiệu quả công việc; chi phí hoạt động hàng tháng cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Content Marketing, Truyền thông, Branding.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
- Am hiểu lĩnh vực phân phối, ngành trái cây nhập khẩu là lợi thế.
- Khả năng viết tốt và có chiều sâu.
- Khả năng làm việc, giám sát với đối tác về dịch vụ chụp hình, quay dựng clip,…
- Sử dụng được các phần mềm thiết kế cơ bản, dựng clip
- Giao tiếp tốt, sáng tạo, làm việc nhóm và có tinh thần trách nhiệm.
- Biết lập kế hoạch và sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.
- Lương 10 - 15 triệu.
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam.
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ,…
- Được hỗ trợ cơm trưa.
- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.
- Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định.
- Làm việc giờ hành chánh từ thứ 2 - sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Đường Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

