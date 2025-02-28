Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nhà A3 Đường số 5

- Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung

- Q12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Digital Marketing: Xây dựng và triển khai các chiến lược digital marketing tổng thể, bao gồm SEO/SEM, social media marketing, email marketing, content marketing, và quảng cáo trực tuyến.
Xác định và phân tích các chỉ số KPIs để đo lường hiệu quả của các chiến dịch.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng digital marketing để đưa ra các đề xuất cải tiến.
Quản lý đội nhóm: Phân công công việc, hướng dẫn và đào tạo các thành viên trong nhóm. Đánh giá hiệu suất làm việc và đưa ra các phản hồi, đề xuất cải thiện.
Xây dựng môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự sáng tạo.
Quản lý các kênh Digital Marketing: Quản lý và tối ưu hóa các kênh social media (Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).
Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, v.v.
Quản lý và tối ưu hóa website, bao gồm SEO và trải nghiệm người dùng. Xây dựng và triển khai các chiến dịch email marketing.
Quản lý các công việc liên quan đến content marketing. Phân tích và báo cáo: Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, v.v.) để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất của các kênh digital marketing và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Theo dõi và quản lý ngân sách digital marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
Có kinh nghiệm 2-3 năm
Có tinh thàn sáng tạo, chịu khó
Có kỹ năng quảng lý đội nhóm
Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 12 - 15tr
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt

Công Ty TNHH SX Và TM Vật Liệu Mới Tre Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà A3 Lô 44 Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

