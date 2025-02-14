Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Superbrain Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37 đường số 19, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch phát triển thương hiệu, triển khai hoạt động, quy trình làm việc cho phòng marketing để đạt hiệu quả trong công việc

2. Chịu trách nhiệm quản lý và làm việc trực tiếp với nhóm nhân viên phòng marketing

3. Lên kế hoạch, triển khai hoạt động từng tháng trong năm, kế hoạch khai trương cơ sở mới, kế hoạch sự kiện... Thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh nhượng quyền.

4. Quản lý chi phí, kpi và báo cáo hoạt động của phòng marketing

5. Đánh giá và đào tạo nhân viên phòng marketing nắm rõ phương pháp giáo dục, văn hóa superbrain và kỹ năng cần thiết

6. Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.

7. Xây dựng và quản lý và phát triển các hệ thống social network của công ty (google ads, facebook, email marketing, website,.v.v…)

8. Làm việc trực tiếp với quản lý cơ sở để lên kế hoạch và giám sát độ hiệu quả của hoạt động cơ sở 9. Chuẩn bị và quản lý kho merchandise/posm đảm bảo chất lượng công việc

10. Tìm kiếm và triển khai hoạt động với đối tác kết hợp hoạt động cơ sở và đối tác kết hợp promotion

11. Kết hợp với team content để lên thiết kế cho các tài liệu cơ sở hỗ trợ cho công việc (flyer, voucher, booth…)

12. Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các kế hoạch marketing của phòng marketing

13. Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược marketing phù hợp với từng thời điểm

14. Đề xuất Ban giám đốc phương tiện hợp lý để phục vụ tốt công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên

Chuyên ngành: PR, Marketing, truyền thông,..

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã từng làm vị trí tương đương ở các lĩnh vực Giáo dục, Marketing, Sales,.. Có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, tổ chức sự kiện khai trương là một lợi thế

Khảo sát thị trường & lên kế hoạch khai trương Phân tích số liệu, Báo cáo, Đào tạo, Quản lí nhân sự, Thuyết trình, Bán hàng trực tiếp, Marketing, Đàm phán và giao tiếp tốt

Có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, trách nhiệm, sáng tạo, có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Superbrain Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: thỏa thuận

2. Làm việc trong môi trường năng động, văn hóa “Quan tâm”, có nhiều cơ hội phát triển

3. Được đóng bhxh, bhyt, v.v., đầy đủ theo quy định của nhà nước

4. Được tham gia khám sức khoẻ

5. Được cung cấp trang thiết bị, cấp phát đồng phục phục vụ cho công việc

6. Được tham gia các hoạt động đào tạo, team building, du lịch thường niên

