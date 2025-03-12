Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 82 Triệu

Mức lương Từ 82 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 82 Triệu

Sưu tầm, nghiên cứu là lựa chọn để viết nên những câu chuyện Hấp Dấn, Lôi Cuốn và Gây Sự Tò Mò cho người xem

Nghiên cứu và cập nhật liên tục những mẫu truyện hay hằng ngày

Nghiên cứu từ khóa, xu hướng để đề xuất nội dung phù hợp với chiến lược truyền thông của công ty.

Edit video đơn giản bằng AI và Adobe Premiere, Design Thumbnail cho video YouTube

Thực hiện các hoạt động SEO để tối ưu hóa thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm của Youtube

Tối ưu và phát triển kênh

Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phát triển kênh phù hợp

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả phát triển kênh

Với Mức Lương Từ 82 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngôn Ngữ Anh hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về marketing online và SEO

Kỹ năng viết content marketing tốt

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop, Premiere là một lợi thế

Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Chủ động, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh

Trung thực, nhiệt huyết, sáng tạo, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc dưới áp lực và luôn sẵn sàng ý tưởng mới.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc năng động

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng cuối năm, thưởng dự án

Được nghỉ phép theo quy định và các ngày lễ Tết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin