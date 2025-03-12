Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 82 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 82 Triệu
Sưu tầm, nghiên cứu là lựa chọn để viết nên những câu chuyện Hấp Dấn, Lôi Cuốn và Gây Sự Tò Mò cho người xem
Nghiên cứu và cập nhật liên tục những mẫu truyện hay hằng ngày
Nghiên cứu từ khóa, xu hướng để đề xuất nội dung phù hợp với chiến lược truyền thông của công ty.
Edit video đơn giản bằng AI và Adobe Premiere, Design Thumbnail cho video YouTube
Thực hiện các hoạt động SEO để tối ưu hóa thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm của Youtube
Tối ưu và phát triển kênh
Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phát triển kênh phù hợp
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả phát triển kênh
Với Mức Lương Từ 82 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về marketing online và SEO
Kỹ năng viết content marketing tốt
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop, Premiere là một lợi thế
Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Chủ động, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh
Trung thực, nhiệt huyết, sáng tạo, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc dưới áp lực và luôn sẵn sàng ý tưởng mới.
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc năng động
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng cuối năm, thưởng dự án
Được nghỉ phép theo quy định và các ngày lễ Tết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ayah Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
