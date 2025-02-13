Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức khảo sát nhóm các công ty thành viên mảng thương mại xuất nhập khẩu và thực phẩm, đánh giá và lập đềxuất các phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn
- Tìm kiếm các mô hình kinh doanh phù hợp với thực trạng và mục tiêu của Chủ sở hữu đối với nhóm các công ty Khách hàng
- Tổ chức xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh cho các nhóm công ty khách hàng
- Xây dựng các phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của nhóm công ty khách hàng
- Tổ chức thực hiện vai trò ban điều hành của các công ty mục tiêu để triển khai các dự án tái cấu trúc đã được phê duyệt
- Xây dựng/ cải tiến hệ thống quản trị các công ty
- Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội M&A đối với các công ty mục tiêu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Khối/ Ban Giám đốc Công ty hoặc cấp có thẩm quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

