Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức khảo sát nhóm các công ty thành viên mảng thương mại xuất nhập khẩu và thực phẩm, đánh giá và lập đềxuất các phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn

- Tìm kiếm các mô hình kinh doanh phù hợp với thực trạng và mục tiêu của Chủ sở hữu đối với nhóm các công ty Khách hàng

- Tổ chức xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh cho các nhóm công ty khách hàng

- Xây dựng các phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của nhóm công ty khách hàng

- Tổ chức thực hiện vai trò ban điều hành của các công ty mục tiêu để triển khai các dự án tái cấu trúc đã được phê duyệt

- Xây dựng/ cải tiến hệ thống quản trị các công ty

- Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội M&A đối với các công ty mục tiêu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Khối/ Ban Giám đốc Công ty hoặc cấp có thẩm quyền