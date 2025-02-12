Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu và đề xuất phát triển sản phẩm BĐS phù hợp với nhu cầu thị trường, khách hàng và mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn.
2. Xây dựng Chiến lược Kinh doanh MKT cho từng dự án (Concept Ý tưởng)
3. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch MKT hàng năm
4. Phát triển Kinh doanh, Kênh phân phối và MKT
5. Quản lý Hiệu quả Kinh doanh
6. Quản lý đội ngũ và phát triển nhân sự Kinh doanh
7. Các công việc theo sự phân công của cấp trên
* Giới thiệu công ty:
- Là Tập đoàn đầu tư phát triển BĐS với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường. Chuyên về lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, đầu tư khu đô thị, dân cư thương mại, tạo lập hệ thống siêu thị mua sắm và chợ hiện đại trên địa bàn cả nước.
* Tầm nhìn: Tập đoàn đầu tư phát triển BĐS chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản thương mại.
* Sứ mệnh: Tiên phong kiến tạo nơi làm giàu và mang lại hạnh phúc cho mọi người.
* Giá trị cốt lõi: Tiên Phong - Chính Tâm - Chuyên Nghiệp
* Slogan: Kiến tạo giá trị mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KĐT Thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

