Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nghiên cứu và đề xuất phát triển sản phẩm BĐS phù hợp với nhu cầu thị trường, khách hàng và mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn.

2. Xây dựng Chiến lược Kinh doanh MKT cho từng dự án (Concept Ý tưởng)

3. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch MKT hàng năm

4. Phát triển Kinh doanh, Kênh phân phối và MKT

5. Quản lý Hiệu quả Kinh doanh

6. Quản lý đội ngũ và phát triển nhân sự Kinh doanh

7. Các công việc theo sự phân công của cấp trên

* Giới thiệu công ty:

- Là Tập đoàn đầu tư phát triển BĐS với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường. Chuyên về lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, đầu tư khu đô thị, dân cư thương mại, tạo lập hệ thống siêu thị mua sắm và chợ hiện đại trên địa bàn cả nước.

* Tầm nhìn: Tập đoàn đầu tư phát triển BĐS chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản thương mại.

* Sứ mệnh: Tiên phong kiến tạo nơi làm giàu và mang lại hạnh phúc cho mọi người.

* Giá trị cốt lõi: Tiên Phong - Chính Tâm - Chuyên Nghiệp

* Slogan: Kiến tạo giá trị mới