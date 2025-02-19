Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 974a Trường Sa, P12, Quận 3, Tp HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
-Giảng dạy thể chất cho lứa tuổi Mầm non, Tiểu học trên địa bàn Hồ Chí Minh theo giáo án có sẵn.
- Tham gia các hoạt động sự kiện Ngày hội thể thao, Olympic tại các điểm trường.
- Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
- Có các CLB ngoài giờ cho các bạn đăng ký tham gia thêm.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng Thể dục Thể thao., Sư phạm mầm non, Sư phạm tiếng anh…
- Sức khỏe tốt, tự tin, thích vận động.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.
- Yêu trẻ, đam mê nghề giáo viên, mong muốn một công việc ổn định.
- Sức khỏe tốt, tự tin, thích vận động.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.
- Yêu trẻ, đam mê nghề giáo viên, mong muốn một công việc ổn định.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : Lương cứng (theo cấp bậc)
- Các loại phụ cấp bao gồm: Phụ cấp giảng dạy, Phụ cấp di chuyển, sự kiện, quản lý lớp, .... Từ 1 – 3 triệu / tháng.
- Thưởng các ngày lễ, du lịch, teambuilding 2 lần/ năm.
- Chế độ BHXH theo đúng quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên.
- Các loại phụ cấp bao gồm: Phụ cấp giảng dạy, Phụ cấp di chuyển, sự kiện, quản lý lớp, .... Từ 1 – 3 triệu / tháng.
- Thưởng các ngày lễ, du lịch, teambuilding 2 lần/ năm.
- Chế độ BHXH theo đúng quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
