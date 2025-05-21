Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 04 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch và chuẩn bị giáo cụ học tập

Giảng dạy học sinh theo chương trình học của Trường

Báo cáo sinh hoạt và học tập hàng ngày của con trong hệ thống của trường

Họp phụ huynh và trao đổi tình hình học tập của con theo lịch của nhà trường

Tham gia đóng góp ý tưởng, chuẩn bị cho các ngày lễ và sự kiện của trường.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non từ các Trường Cao đằng/Đại học

Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên

Kiên trì, tính cách ôn hòa

Giao tiếp hiệu quả với trẻ nhỏ

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, đoàn kết, phát triển ổn định

Ăn trưa tại Trường

Thưởng Lễ/Tết, tham gia BHXH đầy đủ

Nghỉ Lễ theo lịch nhà nước

Lương tháng 13

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

