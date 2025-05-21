Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 04 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch và chuẩn bị giáo cụ học tập
Giảng dạy học sinh theo chương trình học của Trường
Báo cáo sinh hoạt và học tập hàng ngày của con trong hệ thống của trường
Họp phụ huynh và trao đổi tình hình học tập của con theo lịch của nhà trường
Tham gia đóng góp ý tưởng, chuẩn bị cho các ngày lễ và sự kiện của trường.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non từ các Trường Cao đằng/Đại học
Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên
Kiên trì, tính cách ôn hòa
Giao tiếp hiệu quả với trẻ nhỏ
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường thân thiện, đoàn kết, phát triển ổn định
Ăn trưa tại Trường
Thưởng Lễ/Tết, tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ Lễ theo lịch nhà nước
Lương tháng 13
Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
