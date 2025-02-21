Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33C1 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty;
- Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật và lưu trữ thông tin nhân sự;
- Thống kê chấm công, quản lý nghỉ phép của nhân viên;
-Soạn hợp đồng lao động, chỉnh sửa hợp đồng KOL, hợp đồng mua bán;
- Các công việc khác do BGĐ phân công.
-Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 12h00-21h00
Thứ 5: 9h00-17h30
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm;
- Làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
- Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm;
- Làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
- Có phụ cấp cơm trưa 25k/ngày
- Thưởng KPI 200k/nhân sự
- Môi trường chuyên nghiệp trong ngành y khoa thẩm mỹ.
- Được cập nhật và đào tạo thêm về luật y tế, làm đẹp.
- Được làm đẹp công nghệ cao miễn phí.
- Đóng bảo hiểm đầy đủ và hưởng các chế độ theo quy định pháp luật.
- Có phụ cấp cơm trưa 25k/ngày
- Thưởng KPI 200k/nhân sự
- Môi trường chuyên nghiệp trong ngành y khoa thẩm mỹ.
- Được cập nhật và đào tạo thêm về luật y tế, làm đẹp.
- Được làm đẹp công nghệ cao miễn phí.
- Đóng bảo hiểm đầy đủ và hưởng các chế độ theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI