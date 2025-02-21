Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33C1 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty;

- Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật và lưu trữ thông tin nhân sự;

- Thống kê chấm công, quản lý nghỉ phép của nhân viên;

-Soạn hợp đồng lao động, chỉnh sửa hợp đồng KOL, hợp đồng mua bán;

- Các công việc khác do BGĐ phân công.

-Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 12h00-21h00

Thứ 5: 9h00-17h30

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm;

- Làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và có trách nhiệm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

- Có phụ cấp cơm trưa 25k/ngày

- Thưởng KPI 200k/nhân sự

- Môi trường chuyên nghiệp trong ngành y khoa thẩm mỹ.

- Được cập nhật và đào tạo thêm về luật y tế, làm đẹp.

- Được làm đẹp công nghệ cao miễn phí.

- Đóng bảo hiểm đầy đủ và hưởng các chế độ theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUCKY GROUP - LUX BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin