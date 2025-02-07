Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Nhóm công việc C&B

• Kiểm tra việc chấm công và thực hiện nội quy lao động, quản lý chế độ nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca, giờ làm việc của toàn thể CBNV Công ty

• Khai báo, quản lý hồ sơ BHXH

• Giải đáp các thắc mắc về phúc lợi & tiền lương của người lao động

• Phối hợp cùng phòng Vận hành lập kế hoạch phúc lợi, tiền lương, nội quy trình Gíám đốc điều hành xét duyệt

• Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động

• Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để bổ sung kịp thời

2. Nhóm công việc hành chính

• Quản lý và lưu trữ toàn bộ hợp đồng lao động nhân viên, hồ sơ nhân viên

• Lưu trữ, sắp xếp và soạn thảo hợp đồng, công văn. Thông báo đến toàn bộ nhân viên

• Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến Ban lãnh đạo và CBNV theo yêu cầu

• Định kỳ thống kê nhân sự mới để trình Gíám đốc điều hành xét duyệt

• Lập kế hoạch mua sắm và cấp phát trang thiết bị, văn phòng phẩm, hóa phẩm,…. Cho các chi nhánh thuộc công ty

• Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ nhân viên chi nhánh gửi về Trưởng các bộ phận phỏng vấn