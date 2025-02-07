Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 213/16 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhóm công việc C&B
• Kiểm tra việc chấm công và thực hiện nội quy lao động, quản lý chế độ nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca, giờ làm việc của toàn thể CBNV Công ty
• Khai báo, quản lý hồ sơ BHXH
• Giải đáp các thắc mắc về phúc lợi & tiền lương của người lao động
• Phối hợp cùng phòng Vận hành lập kế hoạch phúc lợi, tiền lương, nội quy trình Gíám đốc điều hành xét duyệt
• Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động
• Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để bổ sung kịp thời
2. Nhóm công việc hành chính
• Quản lý và lưu trữ toàn bộ hợp đồng lao động nhân viên, hồ sơ nhân viên
• Lưu trữ, sắp xếp và soạn thảo hợp đồng, công văn. Thông báo đến toàn bộ nhân viên
• Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến Ban lãnh đạo và CBNV theo yêu cầu
• Định kỳ thống kê nhân sự mới để trình Gíám đốc điều hành xét duyệt
• Lập kế hoạch mua sắm và cấp phát trang thiết bị, văn phòng phẩm, hóa phẩm,…. Cho các chi nhánh thuộc công ty
• Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ nhân viên chi nhánh gửi về Trưởng các bộ phận phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 213/16 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

