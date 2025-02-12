Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK3 - 7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với mục tiêu trở thành đơn vị môi giới và phát triển bất động sản chuyên nghiệp và điển hình tại khu vực phía Nam, CTY TNHH ĐẦU TƯ BĐS HAUSLAND luôn tâm niệm lấy uy tín thương hiệu, tạo dựng sự khác biệt và lợi ích của khách hàng, đối tác làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Để làm được như vậy, chúng tôi đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm – dịch vụ, chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lý và chuyên viên tư vấn để đáp lại niềm tin và sự lựa chọn của các khách hàng và đối tác.

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng:

• Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.

• Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.

• Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển.

• Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Giám đốc.

• Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng.

• Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo trình Giám đốc.

• Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo và trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng cho Nhân viên.

• Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Giám đốc.

3. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty

• Tổng hợp ngày công, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế toán kiểm tra.

• Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty trình Trưởng phòng xem xét.

• Lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

4. Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

• Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.

• Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/ hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

5. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách Nhân viên Công ty:

• Theo dõi biến động nhân sự.

• Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.

• Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định.

• Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng /lần

6. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu

• Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của Nhân viên.

• Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin của Công ty.

• Lên kế hoạch các hoạt động ngoài kinh doanh trình Giám đốc và phối hợp với bộ phận khác để tiến hành.

• Thực hiện, tổ chức Sinh nhật quý, Year End Party, Team Building, Khám sức khỏe theo phân công của BGĐ

• Theo dõi, quản lý, đề xuất các hoạt động liên quan đến duy trì văn hóa của doanh nghiệp

• Tiếp đón khách hàng, khách đến công ty

• Tiếp nhận một số giao dịch bằng hình thức trao đổi bằng điện thoại hoặc trực tiếp

• Tham gia hỗ trợ các sự kiện của công ty (nếu có)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên

• Kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí Hành chính Nhân sự.

• ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành luật, quản trị là một lợi thế

• Có khả năng giao tiếp, trình bày tốt

• Chịu được áp lực và đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao

• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

• Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

• Tiếng Anh trình độ cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, kèm hot bonus sau 6 tháng làm việc chính thức.

• Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ

• Phúc lợi toàn diện: Hưởng trọn các chính sách ưu đãi, thưởng hấp dẫn theo quy định của Công ty.

• Phúc lợi toàn diện

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhau phát triển. Hàng năm được đào tạo các khóa học phục vụ công việc. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

• Các hoạt động gắn kết: Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết, team building hoành tráng, thưởng tháng 13.

•

Các hoạt động gắn kết

• Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 - Thứ 7 (7,5 tiếng/ngày), nghỉ chiều thứ 7, nghỉ trưa 1h30 phút.

Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin