Tuyển Hành chính nhân sự CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng California Fitness & Yoga, Lầu 3, Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Checking, taking notes and classifying employee records/ documents.
Kiểm tra, ghi chú và phân loại các hồ sơ nhân viên.
Responsible for scanning employee documents and importing information.
Phụ trách scan hồ sơ và nhập liệu thông tin.
Supporting delivery/ arrangement uniforms for new employees.
Hỗ trợ sắp xếp/ cấp phát đồng phục cho nhân viên mới.
Ensuring high level of confidentiality toward employee personal information and personal documents.
Đảm bảo tính bảo mật cao về hồ sơ cá nhân và thông tin cá nhân của nhân viên.
Supporting internal events of HR and the Company (if any).
Hỗ trợ các sự kiện nội bộ của HR và Công ty (nếu có).
Supporting other administrative tasks as required by management.
Hỗ trợ các công tác hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Final year students at any College/ University or new graduates regardless of major.
Sinh viên năm cuối các trường CĐ/ĐH hoặc sinh viên mới ra trường không phân biệt chuyên ngành.
Able to work as a full-time intern for at least 3 months.
Có thể thực tập full-time tối thiểu 3 tháng.
Careful, meticulous, confidential information.
Tính cách cẩn thận, kĩ lưỡng, bảo mật thông tin.
A desire to learn and passionate about work related to paperwork, documents, and human resources.
Ham học hỏi và yêu thích công việc về giấy tờ, hồ sơ, nhân sự

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Allowance: VND 4.000.000 gross/ month.
Trợ cấp: 4.000.000 thu nhập gộp/ tháng.
Internship confirmation from the Company (if required by the school).
Được Công ty xác nhận thực tập (nếu trường yêu cầu).
Participate in soft skills training courses and other events organized by the Company.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, và các sự kiện khác do Công ty tổ chức.
Free staff membership at California Fitness & Yoga Clubs.
Được tập luyện miễn phí tại các CLB California Fitness & Yoga.
Working hours: Monday - Friday from 9AM – 6PM.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần từ 9 giờ sáng – 6 giờ chiều.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

