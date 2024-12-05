Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Long Phụng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Hành chính

- Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ pháp lý công ty

- Quản lý văn phòng phẩm, điều phối thiết bị văn phòng

- Xây dựng nội quy, quy trình, quy định, quy chế... của công ty

- Tổ chức đào tạo dành cho nhân viên mới

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Nhân sự hoặc ban lãnh đạo.

2. Tiền lương và phúc lợi

- Quản lý phúc lợi: Hỗ trợ trong việc xử lý các chế độ phúc lợi của nhân viên như BHXH, BHYT, chế độ thai sản và các phúc lợi khác.

- Theo dõi và đăng ký MST, NPT, quyết toán thuế.

- Phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến thời giờ làm việc, đơn từ, chế độ, chính sách của CBNV...

- Thực hiện chấm công, chốt công và tính lương CBNV trong công ty và theo dõi kỳ hạn tăng lương của CBNV

- Theo dõi đánh giá KPI's nhân viên kinh doanh

3. Tuyển dụng

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự các phòng ban

- Đánh giá KPI mỗi tuần mỗi tháng

- Phối hợp với các phòng ban đánh giá nhân sự mới/ đánh giá định kỳ

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự, điều động nhân sự, chấm dứt HĐLĐ

- Thực hiện ký hợp đồng thử việc, HĐLĐ theo dõi gia hạn HĐLĐ cho CBVN

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ, và các ngành liên quan văn phòng

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương

- Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Anh tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm HRM...

- Thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Long Phụng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10tr - 12tr/tháng

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ-Tết theo quy định của Luật Lao động

- Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG

- Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

