Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Hành chính tổng hợp

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công việc hàng ngày:

Đóng vai trò là đầu mối liên lạc của BGĐ với các bên liên quan, cả bên trong và bên ngoài.

Kiểm soát, quản lý các mục tiêu, chiến lược, OKRs, KPI, Key Metrics của Công ty và của các đơn vị phòng ban (theo sát và cập nhật, thúc đẩy tiến độ thực hiện,cảnh báo đối với các đơn vị chưa đạt, chưa đúng tiến độ…)

Thực hiện phối hợp điều phối tham gia cùng các đơn vị phòng ban để nâng cao đc chất lượng công việc; tham gia sâu vào quá trình vận hành để nắm, hiểu rõ và đồng hành cùng các đơn vị phòng ban.

Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, các cuộc họp, sự kiện và các hoạt động khác của Tổng Giám Đốc.

Sắp xếp và xử lý công tác hậu cần cho các cuộc họp và sự kiện của BGĐ: lên lịch họp, dự thảo chương trình nghị sự, biên soạn/tổng hợp và phân phối tài liệu thuyết trình, ghi chép và lưu trữ các biên bản cuộc họp.

Soạn thảo các văn bản và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của BGĐ.

Thực hiện báo cáo và phân tích:

Thu thập thông tin, dữ liệu từ các phòng ban, chuẩn bị các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, và các báo cáo quan trọng khác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.

Đánh giá, phân tích và đề xuất các giải pháp kinh doanh để hỗ trợ việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Lưu trữ và truy xuất hồ sơ, tài liệu và báo cáo ở cấp độ chi nhánh/công ty.

Làm việc với đối tác và khách hàng:

Thay mặt Tổng Giám Đốc làm việc với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp, đảm bảo thông tin được truyền tải đầy đủ, chính xác.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng và đối tác.

Tham gia quản lý các dự án quan trọng:

Hỗ trợ quản lý, điều phối các dự án do Tổng Giám Đốc phụ trách, đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Theo dõi và cập nhật tình hình triển khai các dự án cho Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện báo cáo và Powerpoint trình bày

Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, ...)

Có kiến thức về các quy định liên quan và các tiêu chuẩn chất lượng trong doanh nghiệp.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và viết báo cáo.

Ưu tiên nếu UV có tiếng Anh hoặc hiểu biết về Finance

Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức và khách hàng bên ngoài.

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care

Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

