Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tháp C, Tòa nhà N04 - UDIC Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi hoạt động bán hàng và ghi nhận doanh thu

Theo dõi, Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp về trị giá, số lượng hàng bán tại từng mặt hàng, từng địa bàn, từng NVKD, từng phương thức bán,...

Theo dõi từng hợp đồng, tiến độ giao hàng để đảm bảo chính sách kinh doanh được thực hiện hiệu quả (chính sách chiết khấu, chính sách khuyến mãi, chính sách đổi trả...)

Nắm rõ và cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình bán hàng

Lập báo cáo bán hàng theo quy định doanh nghiệp: Báo cáo doanh số của từng nhân viên, phân tích doanh số theo loại hàng, mặt hàng, địa điểm, bộ phận...

Báo cáo đối chiếu với kế toán kho, kế toán ngân hàng, kế toán công nợ,... và các báo cáo khác tùy thuộc vào loại hoạt động.

Thực hiện công việc xuất hóa đơn, quản lý hóa đơn bán hàng

Quản lý phần mềm xuất hóa đơn điện tử và thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng theo quy định (Hóa đơn GTGT)

Thực hiện việc hủy, xóa bỏ, điều chỉnh, thay thế hóa đơn theo quy định của Pháp luật;

Báo cáo doanh số và kiểm soát tính chính xác của thuế GTGT đầu ra;

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn và các báo cáo khác về hóa đơn theo yêu cầu;

Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng

Kiểm tra đôn đốc thu chi liên quan khách hàng, quản lý khách nợ và theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ...

Ghi nhận tiền khách hàng trả và đối soát công nợ theo quy định;

Định kỳ lập và phát hành Biên bản đối chiếu công nợ

Các công việc khác Theo yêu cầu của lãnh đạo bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ dưới 30 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kế toán, tài chính - ngân hàng, thuế, hải quan

Tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán hóa đơn, bán hàng, doanh thu, công nợ

Nắm rõ pháp luật hóa đơn; tờ khai thuế và các quy định của luật kế toán

Sử dụng tốt Excel; Phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Chế độ phúc lợi, bảo hiểm sức khỏe tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh

Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin