Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An
- Hồ Chí Minh:
- 4E Đường số 6, Khu Phố 4, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra và đảm bảo các điều khoản thanh toán hợp lý trong tất cả hợp đồng kinh tế
- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu về công nợ phải thu của Khách hàng theo hợp đồng, theo khối lượng hoàn thành tiến độ của từng Dự án;
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm giải pháp & xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập bút toán kết chuyển, kiểm tra đối chiếu công nợ trên hệ thống phần mềm
- Lập các báo công nợ, tình hình thực hiện hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ với khách hàng
- Hẹn gặp khách hàng đối chiếu công nợ, thu nợ
- Gọi điện nhắc nợ, thu nợ khách hàng đến kỳ thanh toán
- Lập báo cáo công nợ hàng ngày, hàng tuần, hàng thàng, hàng quý.
Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc liên quan
Ít nhất 1 năm ở vị trí công việc tương đương
Thành thạo tin học Văn phòng:
- Words
- Excel
- Powerpoint
Kỹ năng đánh máy vi tính 10 ngón
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn
Kỹ năng quản lý thời gian
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Bảo hiểm
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
