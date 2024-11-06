Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra và đảm bảo các điều khoản thanh toán hợp lý trong tất cả hợp đồng kinh tế

- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu về công nợ phải thu của Khách hàng theo hợp đồng, theo khối lượng hoàn thành tiến độ của từng Dự án;

- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm giải pháp & xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- Lập bút toán kết chuyển, kiểm tra đối chiếu công nợ trên hệ thống phần mềm

- Lập các báo công nợ, tình hình thực hiện hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ với khách hàng

- Hẹn gặp khách hàng đối chiếu công nợ, thu nợ

- Gọi điện nhắc nợ, thu nợ khách hàng đến kỳ thanh toán

- Lập báo cáo công nợ hàng ngày, hàng tuần, hàng thàng, hàng quý.

Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc liên quan

Ít nhất 1 năm ở vị trí công việc tương đương

Thành thạo tin học Văn phòng:

- Words

- Excel

- Powerpoint

Kỹ năng đánh máy vi tính 10 ngón

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn

Kỹ năng quản lý thời gian

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Bảo hiểm

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh