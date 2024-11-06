Tuyển Kế toán công nợ Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Tập đoàn Kim Tín
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Nam/ Nữ tuổi từ 22-35
- Kinh nghiệm từ 2 năm kế toán công nợ, kế toán thanh toán. Ưu tiên lĩnh vực Logistics, XNK
- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thống kê…..
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word…)
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm ERP
- Kỹ năng lập kế hoạch công việc, phân tích, tổng hợp báo cáo
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngành khác, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn Kim Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Kim Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
