Tuyển Kế toán công nợ Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nam/ Nữ tuổi từ 22-35

- Kinh nghiệm từ 2 năm kế toán công nợ, kế toán thanh toán. Ưu tiên lĩnh vực Logistics, XNK

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thống kê…..

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word…)

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm ERP

- Kỹ năng lập kế hoạch công việc, phân tích, tổng hợp báo cáo

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngành khác, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập đoàn Kim Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Kim Tín

