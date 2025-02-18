Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 276 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Quận 3

Quản lý công nợ phải thu

Quản lý công nợ phải thu: Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn các khoản nợ phải thu và hạch toán trên phần mềm.

Kiểm tra và phê duyệt đơn hàng theo các chương trình được duyệt.

Lập báo cáo công nợ: Cập nhật và lập các báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng, báo cáo tình hình thu hồi nợ cho cấp trên.

Đối chiếu và kiểm tra công nợ: Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong các khoản công nợ phải thu và phải trả giữa các bộ phận và đối tác.

Đề xuất giải pháp xử lý công nợ: Đưa ra các giải pháp để thu hồi công nợ, giảm thiểu tình trạng nợ xấu.

Cập nhật thông tin khách hàng, nhà cung cấp: Quản lý và cập nhật thông tin về khách hàng và nhà cung cấp trong hệ thống.

Phối hợp với các bộ phận khác: Hợp tác với phòng kinh doanh, bán hàng và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về công nợ.

Kiểm tra hợp đồng và chứng từ liên quan đến công nợ: Đảm bảo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chính xác trước khi tiến hành thanh toán hoặc thu nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực kế toán công nợ.

Hiểu biết về luật pháp và quy định tài chính kế toán liên quan đến công nợ.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-13 triệu/tháng

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định;

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí;

Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao;

Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty

Tham gia nhiều hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company

