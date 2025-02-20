Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu toàn công ty.

Ghi nhận, theo dõi, xuất hóa đơn mua hàng trong nước và ngoài nước, gia công, xuất dùng.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Lưu trữ các chứng từ đối chiếu công nợ, thanh toán v.v….. liên quan đến công nợ phải thu.

Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác có liên quan.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên ngành Kế Toán, Kiểm Toán hoặc các ngành liên quan;

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí Thực tập sinh Kế Toán, Kế Toán Nội Bộ, Công Nợ hoặc các công việc liên quan;

CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG, SẼ ĐÀO TẠO THÊM PHẦN CHUYÊN MÔN LÀM VIỆC THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN - PHẦN HÀNH CÔNG NỢ.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP là một lợi thế.

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng;

Cẩn thận tỉ mỉ trong việc quản lý và sắp xếp thời gian và công việc;

Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,0000 - 9,000,000 đ/ tháng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm/ năng lực).

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định.

Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, công đoàn.

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Hỗ trợ tiền cơm trưa (35.000 đ / ngày nguyên công) khi trở thành nhân viên chính thức.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân trong lĩnh vực chứng từ kế toán, phần hành kế toán.

Cơ hội tiếp xúc và làm việc thực tế trên phần mềm ERP của công ty.

Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

