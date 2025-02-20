Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu toàn công ty.
Ghi nhận, theo dõi, xuất hóa đơn mua hàng trong nước và ngoài nước, gia công, xuất dùng.
Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Lưu trữ các chứng từ đối chiếu công nợ, thanh toán v.v….. liên quan đến công nợ phải thu.
Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác có liên quan.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên ngành Kế Toán, Kiểm Toán hoặc các ngành liên quan;
Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí Thực tập sinh Kế Toán, Kế Toán Nội Bộ, Công Nợ hoặc các công việc liên quan;
CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG, SẼ ĐÀO TẠO THÊM PHẦN CHUYÊN MÔN LÀM VIỆC THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN - PHẦN HÀNH CÔNG NỢ.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP là một lợi thế.
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng;
Cẩn thận tỉ mỉ trong việc quản lý và sắp xếp thời gian và công việc;
Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.
Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,0000 - 9,000,000 đ/ tháng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm/ năng lực).
Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định.
Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, công đoàn.
Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
Hỗ trợ tiền cơm trưa (35.000 đ / ngày nguyên công) khi trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ tiền cơ
khi trở thành nhân viên chính thức.
Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân trong lĩnh vực chứng từ kế toán, phần hành kế toán.
Cơ hội tiếp xúc và làm việc thực tế trên phần mềm ERP của công ty.
Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

