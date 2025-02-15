Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, P.8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Chăm sóc khách hàng
Quản lý danh sách khách hàng các Phòng KD
Gọi điện hỏi thăm tình hình hoạt động sản xuất của khách hàng kèm đôn thúc thanh toán công nợ.
Hỗ trợ NVKD tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh từ khách hàng về báo giá, chứng từ, hóa đơn...
Khai thác thông tin giá cả thị trường của đối thủ từ khách hàng.
2. Theo dõi, cập nhật doanh số
Cập nhật, theo dõi và đối soát doanh thu định kỳ, so sánh số liệu thực tế so với kế hoạch
3. Theo dõi, quản lý công nợ
Theo dõi công nợ của toàn Ban Kinh doanh, nhắc nhở & đốc thúc thu hồi công nợ đúng thời hạn
Lập kế hoạch thu tiền theo kế hoạch bán hàng
Lập báo cáo tình hình công nợ
4. Quản lý chi phí hoạt động của Ban Kinh doanh
Lập dự thu - chi chi phí hoạt động của Ban
Theo dõi sử dụng chi phí
5. Lập và kiểm soát báo giá
Lập báo giá & kiểm soát giá bán theo giá quy định của cty

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NỮ (25 - 40 tuổi)
Tối nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD hoặc Kế toán, Tài chính
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán, trợ lý kinh doanh,...
Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh, chăm chỉ, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, phép năm,...
Được hoàn các ngày phép năm không sử dụng
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý, thưởng cuối năm, thưởng các dịp Lễ Tết,... (tùy theo tình hình hoạt động của công ty)
Được đào tạo nội bộ & đào tạo chuyên môn nâng cao năng lực nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

