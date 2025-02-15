Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, P.8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán công nợ

1. Chăm sóc khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng các Phòng KD

Gọi điện hỏi thăm tình hình hoạt động sản xuất của khách hàng kèm đôn thúc thanh toán công nợ.

Hỗ trợ NVKD tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh từ khách hàng về báo giá, chứng từ, hóa đơn...

Khai thác thông tin giá cả thị trường của đối thủ từ khách hàng.

2. Theo dõi, cập nhật doanh số

Cập nhật, theo dõi và đối soát doanh thu định kỳ, so sánh số liệu thực tế so với kế hoạch

3. Theo dõi, quản lý công nợ

Theo dõi công nợ của toàn Ban Kinh doanh, nhắc nhở & đốc thúc thu hồi công nợ đúng thời hạn

Lập kế hoạch thu tiền theo kế hoạch bán hàng

Lập báo cáo tình hình công nợ

4. Quản lý chi phí hoạt động của Ban Kinh doanh

Lập dự thu - chi chi phí hoạt động của Ban

Theo dõi sử dụng chi phí

5. Lập và kiểm soát báo giá

Lập báo giá & kiểm soát giá bán theo giá quy định của cty

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: NỮ (25 - 40 tuổi)

Tối nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD hoặc Kế toán, Tài chính

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán, trợ lý kinh doanh,...

Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh, chăm chỉ, cầu tiến

Quyền Lợi Được Hưởng

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, phép năm,...

Được hoàn các ngày phép năm không sử dụng

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý, thưởng cuối năm, thưởng các dịp Lễ Tết,... (tùy theo tình hình hoạt động của công ty)

Được đào tạo nội bộ & đào tạo chuyên môn nâng cao năng lực nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển

