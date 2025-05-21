Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường 100B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi, ghi chép và kiểm soát các giao dịch bán hàng, đảm bảo số liệu chính xác.
Quản lý tồn kho, kiểm kê hàng hóa định kỳ, đối chiếu số liệu kho với sổ sách.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp
Lập báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và các báo cáo liên quan
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và quản lý kho.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán MISA và Microsoft Office
Tại Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
