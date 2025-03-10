Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THE SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THE SUNSHINE
- Hồ Chí Minh:
- 230/16 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Phối hợp cùng Bộ phận Kho: Nhận đơn hàng, kiểm tra giá/ khuyến mãi, tồn kho, xuất hàng và giao hàng theo đúng yêu cầu;
Xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng và đối tác: đảm bảo việc đối chiếu và xác nhận công nợ theo Quy định của công ty. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc thu hồi công nợ;
Hạch toán sổ sách các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày & các bút toán cuối kỳ;
Kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào & lập tờ khai thuế GTGT, TNCN + nộp thuế;
Sắp xếp lưu giữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách;
Thu - chi theo quy định của Công ty: Kiểm tra hồ sơ chứng từ, lập thủ tục thu chi...
Báo cáo quỹ thu - chi tiền mặt hàng ngày;
Hạch toán, theo dõi tài khoản ngân hàng, lưu chứng từ ngân hàng (UNC, sổ phụ …);
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp;
Và một số công việc chuyên môn khác theo sự phân công từ Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm, có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;
Sử dụng tốt Excel, phần mềm Misa, KiosViet;
Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc làm việc có trách nhiệm;
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi. Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THE SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 9h - 18h từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ trưa từ12h-13h30
Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệpvụ
Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòađồng
Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THE SUNSHINE
