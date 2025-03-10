Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THE SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 230/16 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh

Phối hợp cùng Bộ phận Kho: Nhận đơn hàng, kiểm tra giá/ khuyến mãi, tồn kho, xuất hàng và giao hàng theo đúng yêu cầu;

Xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng và đối tác: đảm bảo việc đối chiếu và xác nhận công nợ theo Quy định của công ty. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc thu hồi công nợ;

Hạch toán sổ sách các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày & các bút toán cuối kỳ;

Kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào & lập tờ khai thuế GTGT, TNCN + nộp thuế;

Sắp xếp lưu giữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách;

Thu - chi theo quy định của Công ty: Kiểm tra hồ sơ chứng từ, lập thủ tục thu chi...

Báo cáo quỹ thu - chi tiền mặt hàng ngày;

Hạch toán, theo dõi tài khoản ngân hàng, lưu chứng từ ngân hàng (UNC, sổ phụ …);

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp;

Và một số công việc chuyên môn khác theo sự phân công từ Quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán;

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm, có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;

Sử dụng tốt Excel, phần mềm Misa, KiosViet;

Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc làm việc có trách nhiệm;

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi. Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Thử việc: 2tháng

Thời gian làm việc: 9h - 18h từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ trưa từ12h-13h30

Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệpvụ

Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòađồng

Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động

