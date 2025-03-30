Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VISION SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VISION SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VISION SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, số 180

- 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Thực hiện nghiệp vụ kế toán: ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.
Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho lãnh đạo để hỗ trợ ra quyết định.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo an toàn, đầy đủ và có hệ thống.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định kế toán nội bộ.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tiếng Anh tốt (giao tiếp và đọc hiểu chuyên ngành kế toán).
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)
Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH VISION SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

