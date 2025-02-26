Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

- Trách nhiệm: Quản lý các hoạt động tài chính kế toán nội bộ tại Công ty.

- Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan

- Xuất hóa đơn GTGT bán hàng

- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng

- Đối chiếu công nợ phải thu giữa các phòng ban và khách hàng

- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải trả với NCC

- Định kỳ kiểm kê thực tế (Tháng, Qúy) và theo dõi hàng tồn kho

- Theo dõi, quản lý TSCĐ, CCDC, định kỳ phân bổ

- Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và phần mềm kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính và quản trị

- Kiểm soát và tối ưu hóa chi phí

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan

- Báo cáo và lập kế hoạch định kỳ hằng tháng/quý /năm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Ưu tiên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên làm kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương đương, ứng viên đã làm việc trong ngành thương mại hoặc phụ kiện ô tô là lợi thế

- Hiểu biết về phần mềm kế toán (Misa Amis) và các quy định tài chính kế toán hiện hành.

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán nội bộ, ưu tiên kế toán kho, kế toán bán hàng

- Có thể làm việc dưới áp lực cao

- Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ

- Tận tâm, chính trực, trách nhiệm, luôn hướng đến kết quả chung và giải pháp

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công cụ văn phòng (Excel, Word) thành thạo.

- Kỹ năng phân tích, lập báo cáo và xử lý số liệu chính xác.

- Tư duy logic, nhạy bén vs số liệu và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

- Tư duy chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đối diện với thách thức và đổi mới

- Chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ với đồng nghiệp trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm linh hoạt

- Giao tiếp, truyền đạt và kết nối với đồng nghiệp hiệu quả

- Có khả năng thích nghi, tiếp cận với những cải tiến mới của Công ty và xã hội

- Có khả năng ứng dụng AI vào công việc là một điểm cộng

- Có khả năng lập báo cáo, phân tích dữ liệu, quản lý & đo lường hiệu suất công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6 - 9 triệu (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)

- Thưởng hiệu suất

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng lương T13

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện cho nhân sự được phát triển theo nhu cầu cá nhân, được tham gia vào quá trình phát triển của công ty

- Review hiệu xuất, đánh giá xét tăng lương định kỳ hằng năm

- Được hỗ trợ học phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn

- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại River Panorama

