Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 115 DD7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và nhập liệu chứng từ đầu vào;
Hỗ trợ Kế toán thuế lên báo cáo thuế hàng tháng: Rà soát sắp xếp hóa đơn theo bảng kê mua vào, bán ra, rà soát hóa đơn xóa bỏ;
Hỗ trợ kế toán nhập liệu dữ liệu ngân hàng, đối chiếu khớp số liệu với sao kê ngân hàng hàng ngày;
Phụ trách theo dõi gửi Hợp Đồng, Bảng kê, Chứng từ cho khách hàng và nhận lại Hợp Đồng, Bảng kê khách hàng gửi về;
Kiểm tra, đối chiếu chi phí vận hành (công việc hằng ngày và thực hiện vào sáng hôm sau dữ liệu phải có trên phần mềm đầy đủ chính xác);
Lưu trữ hồ sơ (file gốc và Scan), soạn thảo Hợp đồng, văn bản (theo mẫu);
Thực hiện một số việc khác theo sự phân công của quản lý và phối hợp với các bộ phận;
Chủ động trong công việc, giải quyết được các tình huống phát sinh;
Làm việc theo chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã và sắp tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên;
Tính cách cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc;
Biết sử dụng word, excel cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký chứng nhận thực tập và định hướng công việc ổn định & lâu dài;
Khoản hỗ trợ thực tập: trao đổi khi phỏng vấn;
Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ, đồng nghiệp hoà đồng;
Được đào tạo và làm việc thực tế về Kế toán doanh nghiệp;
Được hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ;
Được hướng dẫn thêm về công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI HOÀNG MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 158 Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

