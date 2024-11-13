Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

· Chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ về việc xuất hoá đơn GTGT và bảo quản hoá đơn, các chứng từ đã lập.

· Hoàn thành các báo cáo liên quan đến thuế tại Việt Nam.

· Theo dõi việc xuất nhập kho và đảm bảo hàng hóa xuất nhập cho dự án trong phạm vi được phê duyệt.

· Cập nhật số liệu hàng hóa trong kho trên hệ thống theo quy định.

· Định kỳ kiểm kê hàng tồn kho trên sổ sách giữa Bravo và Ebiz.

· Theo dõi tiến độ dự án và các chi phí liên quan.

· Kiểm tra, bảo quản các hợp đồng kinh tế phát sinh trong kỳ.

· Thực hiện các báo cáo hoặc công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NỮ tốt nghiệp Kế toán - Tài chính

Nhanh nhẹn, tư duy tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ

Thành thạo excel là một lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thời hạn thử việc: 02 tháng

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy

Cơ hội phát triển chuyên nghiệp: Theo chính sách của công ty

Ngày nghỉ: Tối đa 26 ngày/năm (tùy thuộc vào thời gian làm việc tại công ty)

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật lao động

Phụ cấp khác: Phụ cấp xăng xe/địa điểm ở (theo chính sách của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.